Rebaptisation - Place Faidherbe - Dites désormais Place Cheikh Ahmadou Bamba Les activistes peuvent se réjouir: «c’est officiel, ce vendredi 10 juillet 2020, la place Faidherbe a été rebaptisée place CHEIKH AHMADOU BAMBA en reconnaissance de son combat contre la colonisation», disent-ils.

Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Juillet 2020 à 10:14 | | 0 commentaire(s)|

“Vous avez fait semblant de ne pas comprendre les revendications du peuple, nous allons parler votre propre langage ! Vous comprendrez à travers cette action symbolique que nous n’accepterons plus désormais que ceux qui nous ont opprimé hier nous soient présentés comme des héros aujourd’hui“, regrettent-il qu’un “raciste, criminel et sanguinaire comme Faidherbe ne devrait être glorifié dans la ville de Saint Louis.



Ville qui a connu des résistants noirs qui ont lutté contre la colonisation de nos terres, entre autres Cheikh Ahmadou Bamba, Ndatte Yallah, Sidya Diop…“



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos