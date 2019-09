Rebeuss: 400 détenus seront transférés à la nouvelle prison de Sébikotane

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Septembre 2019 à 10:35

Le Directeur des constructions des palais de justice et autres édifices du Ministère de la Justice, Amadou Abdoulaye Ndiaye a annoncé que dans deux mois, 400 détenus seront transférés de Rebeuss à la nouvelle prison de Sébikotane à partir du 02 novembre 2019.



A travers cette visite de chantier ce 02 Septembre 2019, l’État du Sénégal met en œuvre sa volonté de décongestionner le surpeuplement de la prison de Rebeuss, qui a enregistré la mort de deux détenus.



La nouvelle prison de Sébikotane compte une quarantaine de chambres. Les travaux sont très avancés. Et cela rentre dans le cadre d’un vaste programme de construction de prisons à travers le pays.

