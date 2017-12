Rebeuss : Assane Diouf en « isolement » à la chambre 48

Dès le placement sous mandat de dépôt de Assane Diouf, la question sur sa sécurité a été soulevée par plus d’un. Certains de ses sympathisants craignaient que ses codétenus « talibés mourides », ne lui fassent sa fête. L’administration pénitentiaire qui a certainement pris conscience de ces craintes, a décidé de le mettre en isolement. Et c’est précisément à la chambre 48 qui l’accueille, informe L’Observateur.



Assane Diouf est accusé d’avoir tenu des propos injurieux envers la communauté mouride et plus particulièrement, son porte-parole, Serigne Bass Abdou Kadre via facebook. Après la publication de la vidéo incriminée, des individus se réclamant de la confrérie, ont effectué une descente chez lui pour lui faire sa fête.



Il a été exfiltré par la police de Guédiawaye puis arrêté par la Division des investigations criminelles (Dic) et placé en garde-à-vue.