Rebeuss : Barthélémy Dias rend visite à Mbaye Touré Le maire de Mermoz / Sacré-Coeur a rendu visite, hier, à Mbaye Touré, l'ex-directeur administratif et financier de la mairie de Dakar, emprionné en même temps que son patron, à la prison de Rebeuss, selon "Les Echos".

Barthélémy Dias a également rendu visite à Arono Junior Sall et compagnie, des jeunes qui lui sont proches, arrêtés après l'invalidation de Khalifa Sall à la dernière présidentielle.

Barthélémy Dias a dernièrement rejeté energiquement l’appel aux retrouvailles lancé par des responsables du PS.



Vendredi 22 Mars 2019



