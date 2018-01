Rebeuss : Les ex-compagnons d’Ino bouclent 18 ans de détention C’est un véritable réquisitoire fait par l’Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus (ASRED); qui dénonce aussi les conditions de détention dans les prisons sénégalaises.



Annonçant un sit-in devant le ministère de la Justice, les responsables de ladite association s’insurgent contre les grâces sélectives. «Cela s’exhale à travers mille et une preuves tangibles. En effet, force est de constater que des hommes influents sont souvent libérés au grand dam des personnes lambda qui restent en prison, avant de bénéficier d’une ordonnance de non-lieu, une véritable manifestation de la mauvaise administration de la justice», notent-ils dans leur communiqué.



Selon eux, « certains échappent à la géôle parce qu’ils sont protégés par l’Exécutif. Des magistrats sont contraints d’être affectés sans motif légitime ; des positions et nominations partisanes ». Par contre, ajoutent-ils, pour d’autres, la localisation de la porte de sortie de Rebeuss n’est même plus possible, tellement ils ont mis du temps dedans.



« L’État doit alors revoir les conditions d’octroi de la grâce car c’est ceux qui purgent de petites peines, communément appelées dans le jargon pénitentiaire, “Ndiaga Ndiaye et Dem Dikk”, qui sont le plus souvent grâciés. Cependant, d’autres méritent une seconde chance à la vie sociale comme Pape Ndiaye, ancien compagnon de Ino, qui vient de boucler ses 18 ans sans faire obstruction aux règles », note l’ASRED.











