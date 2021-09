La main du juge instruction du deuxième cabinet n’a pas tremblé dans l’affaire dite de trafic présumé de passeports et escroquerie sur visas dans laquelle sont impliqués des membres du groupe Y’en a Marre. En effet, après Thierno Amadou Diallo dit Thier et Kilifeu, il a également inculpé et placé sous mandat de dépôt […]Source : https://www.lasnews.info/2021/09/15/rebeuss-simon-...