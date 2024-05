Rebeuss, pas seulement une prison: C'est un quartier défavorisé en plein centre ville

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Mai 2024 à 01:13 | | 0 commentaire(s)|

Rebeuss, quartier célèbre pour la Maison d’arrêt et de correction du même nom, vit dans la vulnérabilité malgré sa position centrale à Dakar. Les habitants de ce quartier vivent en marge des normes d’urbanisation moderne, dans des habitations précaires (baraques, zinc, etc.), souvent occupées par des étrangers. De plus, à Rebeuss, l'insécurité règne en raison du manque d’éclairage et de l’absence de canalisation dans la zone.