Reboisement national: Frass de Sangalkam répond à l'appel du chef de l’Etat, en plantant 500 arbres

Pour répondre à l'appel du Chef de l'Etat, Monsieur Macky Sall, portant aménagement d’espaces verts dans les communes et le long des axes routiers, autoroutiers du Sénégal, l’Association des Femmes Rurales Actions et Solidarité de Sangalcam ( FRASS) a, ce dimanche 20 septembre 2020, organisé une journée de reboisement dans la commune de Sangalkam.En collaboration avec l’Association Vacances vertes qui a initié « Une femme, un arbre », les femmes de Frass ont reboisé plus de 5 00 arbres, sur les artères, marchés, places publiques, écoles de la commune de Sangalkam entre autres.



Selon Ndèye Awa Guèye, présidente de FRASS, ses paires qui sont des présidentes de comité de gestion dans les écoles de la commune, ne font que perpétuer l’œuvre de son Excellence le président de la République, Macky Sall. Mme Ndèye Awa Guèye se félicite de la réussite de cette activité, grâce à l’appui du Ministre des Collectivités territoriales, Oumar Guèye, qui s’est fixé un objectif de planter plus 20 millions d’arbres avec son collègue de l’Environnement, Abdou Karim Sall.



Cette journée de reboisement s'est tenue sous la présence de Coumba Ndiaré Sène, deuxième adjointe au maire de Sangalkam. Elle se réjouit de ce reboisement dans leur commune. « L’environnement fait partie des compétences transférées aux collectivités territoriales », explique Mme l’adjointe au maire. Cette dernière qui salue la forte mobilisation des femmes venues des 4C, estime que dans chaque commune, les femmes vont planter des arbres pour répondre à l’appel du Président Macky Sall. Coumba Ndiaré invite ses collègues femmes des autres communes à suivre les pas de FRASS.



Pour la mise en œuvre des directives du Président Macky Sall, Mme Marie Ndao Ndiaye, conseillère technique du Ministre des Collectivités territoriales, a fait savoir que « le ministre Oumar Guèye en rapport avec le Ministre de l’Environnement, avait convié l’ensemble des maires ainsi que les Associations des élus locaux pour que toutes les communes puissent s’impliquer pour concrétiser cette directive présidentielle ».



« À cet effet, un appel a été lancé aux Associations dans les quartiers pour appuyer les maires dans ce sens, pour qu'on puisse reverdir le Sénégal et mettre en œuvre de façon effective, le PSE Vert initié par son Excellence le président de la République, Monsieur Macky Sall », souligne-t-elle.