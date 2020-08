Rebondissement dans l’affaire foncière de Tobène: les 3 chefs de village et le responsable de jeunes embarqués par la gendarmerie Ça bouge encore dans le foncier ! Ce mercredi 12 août 2020, des gendarmes ont encerclé très tôt le village de Tobene situé dans la commune de Meouane, pour des arrestations.

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Août 2020 à 13:53 | | 0 commentaire(s)|

Selon les infos qui nous sont parvenues, les 3 chefs de village de Tobéne et Cheikh Top, le responsable des jeunes, ont été embarqués par la gendarmerie.



Les éléments des pandores sont descendus très tôt ce matin pour cerner ce village afin de pallier toute manifestations.



Cette réaction fait suite au veto des populations qui refusent une colonisation de leur localité. Cette réaction des autorités nous dit-on, ne vise qu’à forcer les paysans à céder leurs terres aux ICS !



Suite et donc pas fin donc du litige foncier qui oppose les populations de Tobène aux Industries Chimiques du Sénégal.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos