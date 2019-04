Recep Tayyip Erdogan: « Les Français sont responsables du génocide rwandais »

Le Président turc Recep Tayyip Erdogan, à l’occasion du massacre arménien perçoit mal le rôle de donneur de leçon de la France. « Si nous regardons ceux qui essayent de donner des leçons sur les droits de l’homme ou la démocratie à la Turquie, avec la question arménienne et la lutte contre le terrorisme, nous voyons qu’ils ont tous un passé sanglant », a déclaré Erdogan.



« 800.000 personnes tuées dans le génocide au Rwanda et les responsables sont les Français », a accusé le Président turc. Et dans africanews, il précise avoir des archives et des documents qui le prouvent très clairement.













Leral