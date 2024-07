Réception d'un important lot de matériels d'une valeur 1 000 000 000 f CFA dans le cadre du Programme Prioritaire de Propreté par le Ministre Moussa Balla FOFANA !



Le Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, Moussa Bala FOFANA, a procédé à Touba Toul(Thiès), à la réception du matériel de nettoiement acquis dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Prioritaire de Propreté (3P) initié par le Projet de Promotion de la Gestion intégrée et de l’Économie des Déchets Solides au Sénégal (PROMOGED).



Lancé, officiellement, depuis le Mercredi 23 Avril 2014, le 3P avait réussi à collecter et évacué 105 791 m3 de déchets pour sa première phase. Pour rappel, la mise à niveau du 3P initié par la SONAGED, se déroule sur tout le territoire avec 51 collectivités locales ciblées. Ce qui permettra une offre de service de nettoiement estimée à 3 127 806 habitants soit plus de 30% de la population du Sénégal.



Afin d'impulser une dynamique participative, conforter l'état des besoins, valider la programmation des interventions et répondre aux urgences de l’heure, le PROMOGED a ainsi préparé et mis en œuvre ce Programme Prioritaire de Propreté (3P).

En effet, dans une dynamique communautaire et de création d’emplois directs et permanents, l'objectif global du 3P est de contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations, sur tout le territoire national.



C'est dans ce sillage que le Ministre Moussa Bala Fofana a rappelé que '' La mise en œuvre de ce programme est guidée par le souci de promouvoir un cadre d'intervention et de mobilisation des ressources au profit des collectivités locales, à travers une synergie d'action permettant d'améliorer harmonieusement le cadre de vie des populations et répondre à une demande sociale''.



A cet effet, un important lot de matériels de nettoiement composé de

- 990 bacs à ordures,

-85 920 articles composant le petit matériel,

-25 000 T-shirts, 2 500 gilets fluorescents et 50 000 poubelles réglementaires d’une valeur d’un milliard quatre-vingt-treize millions neuf cent quatre-vingt-trois mille (1 093 983 900 F CFA) a été receptionné par le Ministre.



M Moussa Balla FOFANA a ainsi rappelé toute l'importance de ce matériels qui renforcera considérablement l'initiative du ''Settal Sunu Rew'' lancé par son S.E.M le Président de la République Bassirou Diomaye FAYE.

El H DIA !

Source : https://www.jotaay.net/Reception-d-un-important-lo...