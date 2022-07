Réception de 29 ambulances médicalisées: Marie Khémesse Ngom Ndiaye conscientise les chauffeurs et.. Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Juillet 2022 à 12:41 | | 0 commentaire(s)| En collaboration avec la Banque mondiale via le projet ISMEA, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu vingt-neuf (29) ambulances médicalisées. Ce qui constitue une véritable bouffée d'oxygène pour le secteur médical du Sénégal. Et selon la ministre de tutelle, Marie Khémesse Ngom Ndiaye, "c'est un bond en avant, surtout pour les patients qui venaient de l'intérieur du pays". Elle a en outre, exhorté les ambulanciers à être davantage conscients des enjeux, avec une bonne maîtrise du véhicule, de l'expertise, entre autres qualités souhaitées. Comme l'a prôné, à l'en croire, le chef de l'Etat, Macky Sall.



