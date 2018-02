Recette Crevettes à l'ail

Recette pour 4 personne(s)



Temps de préparation : 25 min

Temps de cuisson : 6 min



Liste des Ingrédients



- 1 kg de crevettes cuites

- 1 tête d'ail

- 120 g de beurre salé

- 2 cuillères à soupe d'huile d'olive

- 10 brins de persil (plat de préférence)

- 3 biscottes

- 3 gouttes de sauce tabasco (facultatif)

- Du sel

- Du poivre



Préparation



Enlever la tête et la carapace des crevettes (garder seulement la queue). Enlever également les intestins (c'est le filament noir qui se trouve le long du dos). Essuyer les crevettes avec un papier absorbant. Peler et ôter le germe central. Passer au press ail. Couper le persil très finement. Ecraser les biscottes dans un mortier. 10 minutes avant de servir chauffer l'huile et 60 grammes de beurre dans une poêle (à feu vif). Quand c'est bien chaud, y jeter les crevettes et remuer avec une spatule en bois. Quand les crevettes commencent à dorer, ajouter tous les autres ingrédients préalablement préparés. Bien assaisonner en sel et poivre. Pour finir, faites cuire pendant 2 minutes en remuant avec la spatule.



Suggestion



Quand la chapelure est dorée et le beurre fondu, il est temps de servir.







