Recette de Fataya au bœuf

Ingrédients :

1 kg de farine de blé

3 oeufs

130 g de beurre

1 pot de lait non sucré de 30 cL

1 sachet de levure patissière

1 pincée de bicarbonate

1 pincée de Sel

Pour la farce :

300 g de viande hachée

1 cube de bouillon de viande

1 gousse d'ail

50 g de concentré de tomates

Persil

Poivre

Sel

Piment (selon convenance)

Huile de friture (pour la cuisson)

Pour la sauce (épicée) :

150 g de purée de tomates (+ 2 morceaux de sucre)

1 gousse d'ail hachée

1 oignon haché

Piment (selon convenance)

2 cuillères d’huile

Poivre

Sel

1 cube de bouillon de viande

Persil

1 citron vert pressé

1/2 citron jaune pressé



Préparation



La pâte :

- Tamisez la farine de blé, creusez un puits au milieu.

- Ajoutez le bicarbonate, la levure, les oeufs, le lait, le beurre et un peu de sel.

- Mélangez bien et pétrissez, jusqu'à obtenir une pâte lisse.

- Laissez reposer 30 min.



La farce :

- Emincez très finement l'oignon.

- Mettez un peu d'huile dans une marmite

- Ajoutez la viande, l'oignon, et le concentré de tomate.

- Remuez bien et ajoutez l'ail écrasé, le persil et le Maggi cube (ou le bouillon de viande).

- Salez, poivrez et laissez mijoter jusqu'à cuisson complète, puis enlevez la marmite du feu.

- Faites de petites boules avec la pâte

- Etalez ces petites boules puis mettez un peu de farce et rabattez les côtés.

- Faites chauffer l'huile de friture, pour y plonger et faire dorer les fatayas.



La sauce :

- Dans une poêle (genre wok), faites chauffer l'huile, puis ajoutez l'ail, l'oignon pour les blondir.

- Ajoutez ensuite le bouillon de viande, les jus de citron et la purée de tomates. Remuez et laissez mijoter. Assaisonnez avec le reste des ingrédients selon votre convenance.











