Recette ramadan: la paella marocaine

Temps de Préparation: 30 minutes

Temps de Cuisson: 01h 30min

Nombre de personnes: 6



Ingrédients:

300g de riz -

6 langoustines -

1kg de crevettes -

1kg de moules -

200g de calamars -

150g de chair à poisson blanc -

6 petites cuisses de poulet (facultatif) -

250g de petits pois -

2 tomates moyennes -

1 poivron vert -

1 poivron rouge -

1 gros oignon -

1 pincée de safran -

1 pincée de cumin -

1 pincée de paprika -

1 cuillère à café de persil -

1 citron -

Sel et poivre -

Huile d'olive -

Eau -





Instructions:

Préparation des fruits de mer



- Lavez les crevettes et décortiquez-les. Réservez les carapaces et placez-les dans une casserole avec de l'eau. Laissez cuire quelques minutes puis enlevez les carcasses et gardez l'eau.

- Brossez et ébarbez les moules et mettez-les à cuire dans de l'eau avec un peu d'oignon, du sel et du poivre.

- Laissez cuire une dizaine de minutes, égouttez-les puis réservez-les et gardez le jus.

Gardez les fruits de mer au frais. Le jus de cuisson servira à parfumer davantage la paella.



Préparation des légumes



- Émincez finement l'oignon

- Coupez les poivrons en petits carrés

- Faites bouillir de l'eau et plongez les tomates dans la casserole. Pelez les tomates.

- Coupez les tomates en deux et videz-les. Coupez-les en petits carrés.

- Dans un plat à paella ou une grande poêle, faites revenir les oignons dans de l'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils deviennent un peu translucides.

- Ajoutez ensuite les poivrons rouges et verts et mélangez. Laissez cuire 1 minute.

- Ajoutez les tomates et laissez chauffer quelques minutes.

- Versez ensuite du jus de moules et de crevette et mélangez le tout.

- Laissez mijoter sur feu doux pendant quelques minutes.

- Ajoutez le riz et mélangez le tout pour que le riz puisse bien s'imprégner du jus.

- Ajoutez le safran et les autres épices, mélangez et laissez cuire 15 minutes tout en remuant de temps en temps.

- A la suite des 15 minutes, ajoutez les petits pois frais ou surgelés, les crevettes décortiqués, le calamar et la chair de poisson.

- Ajoutez un peu d'eau si nécessaire et laissez cuire sur feu doux en remuant de temps en temps pour ne pas que la paella colle au fond du plat.

- N'oubliez pas que vous pouvez rajouter un peu d'eau ou du jus de moules et de crevette si besoin.

- Pendant ce temps, faite dorer les langoustines dans de l'huile d'olive avec un peu de sel.

- Placez les langoustines sur les plats et servez très chaud avec une tranche de citron.





Vous pouvez garnir votre paella avec des crevettes non décortiquées et des lamelles de poivrons dorées.

Bon appétit !









