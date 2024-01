Recettes douanières annuelles: Mamadou Moustapha Bâ magnifie le « record absolu » de près de 1.500 milliards FCfa en 2023 Rédigé par leral.net le Lundi 29 Janvier 2024 à 13:38 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre des Finances et du Budget, Moustapha Bâ a salué le »record absolu » de près de 1.500 milliards FCfa en recettes, collectées par l’administration douanière sénégalaise, en 2023. »En 2023, sur quasiment un budget de 6.411,5 milliards FCfa, l’administration des douanes est arrivée à liquider des recettes douanières de l’ordre de près […] Le ministre des Finances et du Budget Moustapha Bâ a salué le »record absolu » de près de 1.500 milliards FCfa en recettes, collectées par l’administration douanière sénégalaise, en 2023. »En 2023, sur quasiment un budget de 6.411,5 milliards de FCFA, l’administration des douanes est arrivée à liquider des recettes douanières de l’ordre de près de 1.500 milliards, exactement 1.426,7 milliards. C’est un record absolu », a dit le ministre des Finances et du Budget, lors de la journée internationale de la douane, commémorée durant le week-end dans la cité du rail. Concernant le projet de budget 2024 d’un montant de 7.003,6 milliards, les objectifs assignés à l’administration des douanes sont “de l’ordre de près de 1.400 milliards de FCFA », a-t-il indiqué, estimant qu’il s’agit d’ “objectifs atteignables et qui seront atteints ». L’administration douanière sénégalaise a triplé, en douze ans, son niveau de liquidation, qui était de près de 400 milliards en 2011. Elle est ainsi passée à “quasiment 3,5 fois de plus », a encore noté M. Bâ. Aussi, tenait-il, en tant que ministre de tutelle, à honorer de sa présence cette célébration à Thiès, afin de rendre hommage à cette “administration d’élite », pour sa “contribution décisive à la richesse nationale ». Il n’a pas manqué d’évoquer le rôle du Groupement polyvalent de recherche et de répression de la fraude (GPR), cette “unité d’élite » de la douane sénégalaise, basée à Thiès, qui, selon lui, “donne entière satisfaction » aux pouvoirs publics. Au sujet du thème de cette année – “Pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d’objectifs clairs »-, Moustapha Bâ a indiqué que de nouveaux partenariats sont en train d’être scellés entre la Douane et l’Université de Dakar, notamment la Faculté des sciences juridiques (FSJ). Il a rappelé les “relations séculaires particulières » que ce corps a avec les forces de défense et de sécurité, les chemins de fer et le port. Le 22 janvier dernier, l’Amicale des inspecteurs et officiers des douanes avait organisé une randonnée pédestre pour vulgariser l’édition 2024 de la journée internationale des douanes. Après Tambacounda, Kaolack et Saint-Louis, en 2023, Thiès était à l’honneur pour l’édition de cette année. APS



Source : https://lesoleil.sn/recettes-douanieres-annuelles-...

Accueil Envoyer à un ami Partager