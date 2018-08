Recherche de financement pour la deuxième Phase du Pse : Macky Sall prépare un deuxième Groupe consultatif avant la fin de l’année à Paris Après le Groupe consultatif tenu en février 2014 à Paris, avec le Président Macky Sall qui avait conduit personnellement la délégation des négociateurs sénégalais ayant fait face aux partenaires techniques et financiers (Ptf), au siège de la Banque mondiale à Paris, on se dirige vers un deuxième Groupe consultatif visant à chercher des financements pour la phase 2 du Pse va se tenir avant la fin de l’année et sera encore conduit par le chef de l’Etat lui-même, avec à ses côtés le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Ba.



La première phase du Plan Sénégal émergent (Pse) a été bouclée avec son Plan d’actions prioritaires (Pap 2014-2018). C’est pour cette raison que ces deux dernières semaines, le ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, à travers la Direction générale de la Planification et des Politiques économiques (DGPPE), a initié des concertations avec les acteurs, notamment la société civile, le secteur privé, les universitaires et vendredi dernier, avec les partenaires techniques et financiers (PTF).



Ces concertations vont dans le sens de l’élaboration de la deuxième phase du Plan Sénégal émergent (Pse) avec le nouveau Pap-2019-2023. D’ailleurs, le rapport provisoire portant sur le diagnostic et la stratégie de la deuxième phase du Pse a été présenté au Ptf, pour tout clore, ce vendredi.















