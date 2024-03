Recherche scientifique au Sénégal : Le Supercalculateur de Diamniadio mis en service Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Mars 2024 à 16:14 | | 0 commentaire(s)|

Longtemps attendu par la communauté universitaire et scientifique nationale, le Supercalculateur est maintenant ouvert au public. Il a été lancé, lundi 11 mars 2024, par le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Pr. Moussa Baldé. Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de […] Longtemps attendu par la communauté universitaire et scientifique nationale, le Supercalculateur est maintenant ouvert au public. Il a été lancé, lundi 11 mars 2024, par le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Pr. Moussa Baldé. Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Pr Moussa Baldé, a mis en service, lundi 11 mars, à Diamniadio, le Supercalculateur. C’est une puissante machine de 537,6 ou téraflops qui peut faire des milliards et des milliards de calculs à la seconde. Le Ministre avait à ses côtés le Pr Ousmane Thiaré, Directeur général de la Cyber infrastructure nationale pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation (Cineri). « Aujourd’hui, au Sénégal, dans notre système de recherche, nous avons cet outil qui est l’un des plus puissants d’Afrique. Cela va changer le visage de la recherche au Sénégal, comme le veut le Président Macky Sall », a expliqué Moussa Baldé lors de la cérémonie de lancement. Selon lui, ce Supercalculateur, un investissement important de l’État entrant dans le cadre du Pse, renforce le capital humain, en particulier la recherche scientifique au Sénégal. « Je lance un appel à toute la communauté scientifique sénégalaise, voire de la sous-région, pour venir éprouver cette machine. Elle est à la disposition de toutes nos universités et de tous nos chercheurs », a soutenu le Ministre de l’Enseignement supérieur. Soulignant que la machine est disponible, il a invité tous les chercheurs ayant besoin de faire des calculs d’utiliser le Supercalculateur. Le Directeur général de la Cineri, qui a en charge le Supercalculateur, a loué ses performances. Le Pr Ousmane Thiaré a affirmé que celle-ci est la 3ème plus puissante machine en Afrique avec une capacité de 537,6 Téra flot. « Ce sont des milliards et des milliards de calculs à la seconde. Autrefois, nos chercheurs allaient à l’étranger pour faire leurs calculs. Grâce à l’État, nous avons une machine bien présente ; ce qui est un grand saut pour la recherche au Sénégal », s’est-il félicité. Avec l’appui du Ministre, a dit M. Thiaré, ils sont arrivés à lancer le Supercalculateur, relevant que le personnel de la Cineri s’est donné corps et âme pour aboutir à ce résultat. « Maintenant, il reste à travailler et à chercher les collègues qui sont dans les universités pour qu’ils viennent se servir de cet outil », a-t-il déclaré. Le Dg la Cineri a indiqué que l’État du Sénégal, qui s’est engagé dans ce projet, a réfléchi à tous les plans d’action. Selon lui, il appartient maintenant à la communauté universitaire de faire fonctionner cette machine. Ousmane Thiaré a fait savoir que l’utilisation de cette machine peut aussi générer des ressources pour la Cineri qui peut offrir des services pour le public, mais aussi pour le privé. Il a ajouté que l’argent que la Cineri va gagner à travers ce Supercalculateur servira à sa maintenance et à son fonctionnement. Daouda GUÈYE (Correspondant)



Source : Source : https://lesoleil.sn/recherche-scientifique-au-sene...

