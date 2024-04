Récit d'une ascension inouïe : "Bassirou Diomaye Faye : De la prison au palais présidentiel" (Alioune Ndiaye)

Pas moins d'un mois après l'élection présidentielle au Sénégal, l'expert en développement international, Alioune Ndiaye, sort un livre sur le chef de l'État sénégalais intitulé "Bassirou Diomaye Faye : De la prison au palais présidentiel".



Alioune Ndiaye, professeur vacataire à la FST/UCAD, dans son ouvrage de 101 pages publié aux Editions Universitaires Européennes cherche à décortiquer le parcours politique du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, son chemin de la prison au palais, son expérience en prison et comment il a maintenu sa détermination politique, les défis de la présidence, entre autres points.



Dans les pages de son ouvrage, l'auteur révèle que le 5ème président de la République du Sénégal s'est distingué par son engagement en faveur de la justice sociale, de la transparence et de la lutte contre la corruption. "Il a été un défenseur fervent des droits des citoyens sénégalais et a travaillé activement à promouvoir une gouvernance plus responsable et plus démocratique au Sénégal", a-t-il témoigné, précisant que malgré cette épreuve, Bassirou Diomaye Faye est resté déterminé à poursuivre son engagement politique et à défendre les intérêts de son pays et de ses concitoyens.



Aussi, il appelle la jeunesse à servir de modèle sur la détermination de Bassirou Diomaye Faye qui, malgré les obstacles auxquels il a été confronté, a su rester fidèle à ses convictions et à ses idéaux politiques.



Quant à son chemin de la prison au palais présidentiel, l'écrivain parle d'un récit captivant d'adversité surmontée et de succès politique. "Arrêté en avril 2023 et emprisonné pour des accusations contestées, Diomaye Faye a maintenu son intégrité et sa détermination malgré les obstacles. En détention, Diomaye Faye est resté fidèle à ses convictions politiques, continuant à défendre ses idéaux et à mobiliser ses partisans. Sa libération en mars 2024 a été accueillie avec enthousiasme par ses partisans, marquant le début d'une nouvelle phase de sa campagne présidentielle", a-t-il relaté dans son ouvrage, précisant que le parcours de Diomaye Faye de la prison au palais est un témoignage inspirant de résilience, de détermination et de foi en un avenir meilleur pour son pays.



Et de poursuivre : l'expérience de Bassirou Diomaye Faye en prison a été difficile. "Confronté à des conditions de détention éprouvantes, il a dû faire preuve de résilience et de détermination pour maintenir sa santé mentale et morale. Malgré les défis, Diomaye Faye a trouvé la force de rester fidèle à ses convictions politiques et à sa vision pour le Sénégal", a fait remarquer l'expert en développement international, ajoutant ainsi que sa détermination politique n'a jamais vacillé. "Malgré les pressions et les difficultés, Diomaye Faye est resté un leader charismatique pour ses partisans les encourageant à rester mobilisés et à continuer le combat pour un Sénégal meilleur".



Finalement, l'élection présidentielle de 2024 a été un moment décisif pour Bassirou Diomaye Faye, dit-il. "Sa victoire historique a été saluée comme un symbole de la force de la démocratie et de la détermination d'un homme à transformer son pays pour le mieux".

Selon toujours ses écrits, la présidence de Bassirou Diomaye Faye sera confrontée à plusieurs défis majeurs, tant sur le plan intérieur qu'extérieur. 'Sur le plan intérieur, l'un des principaux défis est la gestion de l'économie, notamment la maîtrise de la dette publique et la stimulation de la croissance économique. Diomaye Faye va faire face à une économie fragile, marquée par des taux de chômage élevés et une dépendance excessive à certains secteurs", a rappelé Alioune Ndiaye qui cite qu'autre défi majeur est la gestion des tensions politiques et sociales, la question des droits de l'homme et de la liberté d'expression.



S'agissant du plan extérieur, l'écrivain dira que Diomaye Faye fera face à des défis liés à la sécurité régionale, en particulier la menace posée par les groupes terroristes dans la région. "Il a également dû gérer les relations avec les partenaires internationaux, notamment en ce qui concerne les accords commerciaux et l'aide au développement", souligne t-il, en invitant le chef suprême à investir davantage sur le capital humain et la qualité de vie.

