Récital du Saint Coran dédié aux morts : Le legs de Golbert Diagne perpétué, une rue sera baptisée en son nom

Deux ans après le rappel à Dieu d’Alioune Badara Diagne Golbert, initiateur du récital de Coran à la mémoire des disparus, l’évènement a été organisé dimanche. Au nom de la famille du défunt, Malal «Junior» Diagne s’est dit satisfait de l’organisation avant de remercier tous les Saint-Louisiens qui ont massivement fait le déplacement pour perpétuer l'œuvre de son père.



«Mon défunt père avait l'habitude de dire que ce n’était pas évident de pouvoir un jour, dans un élan unitaire librement consenti et volontairement accepté, sortir pour venir aux cimetières Marmiyal, prier et demander à Dieu d’accorder le Paradis à nos devanciers. Aucune manifestation religieuse ne peut mobiliser autant d’hommes et de femmes. Cela veut dire que les guides religieux et les fidèles se sont approprié cet événement», a dit Malal Junior Diagne qui a annoncé que des innovations seront apportées pour rendre l’évènement beaucoup plus attractif.



«Des écrans géants, une forte sonorisation, et un bon dispositif sanitaire sont prévus. Et pour une meilleure organisation, un comité sera mis sur pied et se réunira tous les mois», promet-il.



Bientôt une rue portera le nom de Golbert Diagne



Cette occasion a été saisie par Cheikh AhmetTidiane Diallo qui a rendu un vibrant hommage à Alioune Badara Diagne «Golbert» pour «service rendu à la société». Pour le guide religieux, le legs doit être «préservé pour que Saint-Louis ne meure pas». Pour l'imam ratib de Saint-Louis, l'œuvre de Alioune Badara Diagne Golbert « ne sera jamais oubliée ni rangée dans les tiroirs».Il a par la suite exhorté les fidèles à «cultiver l'esprit de reconnaissance»



Après avoir magnifié l’organisation de cette activité, le maire Mansour Faye a rappelé qu’au début, l’évènement ne mobilisait que quelques personnes. «Mais grâce à l'engagement de Golbert Diagne, des milliers de Saint-Louisiens se déplacent pour prendre part à ce grand rendez-vous religieux. La famille, les amis et parents doivent perpétuer la tradition et accomplir le vœu d’Alioune Badara Diagne, avec l'adhésion de tous les SaintLouisiens à ces moments de prières pour les morts», a-t-il dit.



Amadou Mansour Faye a promis de baptiser une rue au nom d’Alioune Badara Diagne Golbert.

«Je vais discuter avec le conseil municipal pour le choix d'une rue qui portera le nom d’Alioune Badara Diagne», a-t-il informé.



S’agissant de l'extension des cimetières de Saint-Louis, l’édile a annoncé qu’« un site de 10 ha est prévu à Khar Yalla. Il sera aménagé dans les meilleurs délais pour abriter un nouveau cimetière».



En dehors du récital de Coran, les daraa de Saint-Louis ont été dotés en vivres. Un appel est lancé à tous les Saint-Louisiens pour accompagner les organisateurs à soutenir les daraa et imams de la capitale du Nord. La semaine prochaine, ce sera au tour de Thiaaka Ndiaye et Thième, sis dans la langue de barbarie, de perpétuer l'œuvre de Alioune Badara Diagne Golbert