Réclamations et contestations de candidats à la Présidentielle: Plusieurs recours déposés au Conseil constitutionnel Rédigé par leral.net le Mardi 16 Janvier 2024 à 19:22 | | 0 commentaire(s)|

Avant l’expiration du délai légal de 48h pour les réclamations et contestations, plusieurs recours ont été reçus au greffe du Conseil constitutionnel. En effet, après Thierno Alassane Sall, qui a contesté la candidature de Karim Wade qu’il accuse d’avoir une double nationalité, des candidats recalés dont Alioune Sarr, Mary Teuw Niane, Mamadou Yatassaye, Me Moussa […] Avant l’expiration du délai légal de 48h pour les réclamations et contestations, plusieurs recours ont été reçus au greffe du Conseil constitutionnel. En effet, après Thierno Alassane Sall, qui a contesté la candidature de Karim Wade qu’il accuse d’avoir une double nationalité, des candidats recalés dont Alioune Sarr, Mary Teuw Niane, Mamadou Yatassaye, Me Moussa Diop, Mouhamed Ben Diop, Alpha Thiam et Aminata Touré ont également. Saisi les « Sept sages », espérant revenir dans la course à la présidentielle. Quant à Amadou Bâ, candidat de Benno bokk yaakaar (Bby), il a aussi, via son avocat Me Amadou Sall, introduit un recours de contestation. Contre quel candidat ? L’avocat n’a pas voulu se prononcer sur la question, préférant donner la primeur au Conseil constitutionnel. Pour rappel, à travers une décision rendue, vendredi dernier, la haute juridiction a retenu 21 candidatures pour le scrutin présidentiel du 25 février 2024.



Source : Source : https://lesoleil.sn/reclamations-et-contestations-...

