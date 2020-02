Recommandations des Rapports de la Cour des comptes : Macky Sall demande au ministère des Finances et du Budget son application

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Février 2020 à 21:09 | | 0 commentaire(s)|

Le Président de la République a abordé ce lundi, en réunion de conseil des ministres, la question de la qualité et des performances de la gestion publique. Macky Sall a informé à ce sujet le Conseil avoir reçu les rapports publics de la Cour des Comptes, des gestions 2015, 2016 et 2017.



Et, d’après le communiqué du Conseil des ministres, il a, à ce titre, « demandé au Ministre des Finances et du Budget de prendre les dispositions idoines pour l’application intégrale des recommandations issues de ces rapports ».



Le Chef de l’Etat a, par ailleurs, « invité le Gouvernement à renforcer les moyens de la Cour des comptes en vue de l’amélioration de la qualité de la dépense publique. Dans cette même lancée, il a demandé au Ministre des Finances et du Budget de finaliser la généralisation des contrats de performance pour les entités du secteur parapublic, tout en tenant compte du coût desdits contrats ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos