Reconstruction dans un marché en Mauritanie: une société sénégalaise évente un scandale de corruption à grande échelle

La Société mauritanienne de gaz (Somagaz), entreprise à capitaux majoritairement publics, traverse une mauvaise passe. Une enquête de la Police des crimes économiques tente de situer les responsabilités dans une affaire de rétro-commission de 120 millions d’ouguiyas (300.000 euros) révélée par la société sénégalaise Entreprise industrielle SA.











L’enquête a été ouverte suite à une plainte de la société sénégalaise Entreprise Industrielle adressée au président de l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp) de la Mauritanie, pour dénoncer un avis du ministère du Pétrole et de l’Énergie rendant «infructueux» le marché que la société sénégalaise dit avoir gagné face à plusieurs concurrents internationaux. L’enquête a déjà conduit à l’arrestation d’un jeune homme d’affaires représentant d’une société internationale agissant dans le domaine de l’approvisionnement en hydrocarbures et d’un haut cadre de la Somagaz.

En effet, l’Entreprise Industrielle ne voit d’autres raisons au revirement très surprenant de la Somagaz que son refus de verser 5% de commission à des intermédiaires mauritaniens venus à Dakar expressément pour lui réclamer un tel montant. En guise d'argument, Somagaz a déclaré que l’Entreprise Industrielle ne dispose pas des fonds nécessaires à l’exécution du marché. Un argument démonté par l’entreprise sénégalaise en envoyant une missive très explicite sur les pratiques peu recommandables de Somagaz.

Dans la lettre adressée à l’Armp, le 28 juin dernier, le marché d’un montant de 3.902.121.705 F Cfa est relatif à la construction en faveur de Somagaz d’une sphère GPL de 3300 M3, la réhabilitation et la requalification de deux sphères de 2000 M3 chacune, la réhabilitation du réseau incendie, et la mise à niveau du système anti-incendie. Avec cette offre financière qui est la moins disante, Entreprise Industrielle avait coiffé au poteau 13 autres concurrents dont les propositions étaient dans la tranche de 4 et 6 milliards francs Cfa.

Sur les réseaux sociaux, l’affaire fait également du bruit. L’ex-Directeur général de la Somagaz, Cheikh Ahmed Ould Zahav, relevé de ses fonctions, il y a un mois, parle de cabale menée par des pro Mohamed Ould Abdel Aziz, l’ancien Président mauritanien aujourd’hui arrêté. Le camp adverse, celui de la société sénégalaise, conduit par son représentant en Mauritanie, Ethman Taher, ancien Directeur administratif de la Somagaz reconverti en intermédiaire, s’est confié à des confrères mauritaniens et parle de tentative de corruption avérée.







Un système de corruption bien huilé







Le représentant de la société sénégalaise lève aussi le voile sur d’autres pratiques en rapport avec d’autres «marchés» qui ont suivi la même voie «infructueuse», parce que, dit-il, «les responsables de la Somagaz n’y trouvent pas leur compte». Il cite un appel d’offres lancé en 2018 pour l’acquisition de 40.000 bouteilles. La société chinoise, qui présentait l’offre économiquement la plus avantageuse, est recalée pour une simple erreur dans l’adresse du client. Le marché requalifié en gré à gré a été donné à la société indienne Maurya pourtant arrivée 6ème dans le premier Appel d’Offres. La même société qui avait raflé par le passé dix marchés de même nature. Maurya bénéficie, aussi miraculeusement, d’un avenant équivalent à 20% de l’offre initiale.

La société sénégalaise retrace dans sa lettre ce qu’elle considère comme une vieille habitude à la Somagaz et non pas un dangereux précédent : «nous avons déjà effectué en 2008 une étude pour le compte du groupe allemand Friedlender qui a été consulté par la Somagaz pour faire un cahier de charge concernant justement ces consultations. Nous nous sommes rendus sur place et nous avons fait une vérification technique approfondie sur les sphères, le réseau incendie et les installations annexes. Nous avions à l’époque été étonnés que la Somagaz puisse continuer à travailler dans ces conditions. Ce n’est que par miracle qu’une catastrophe n’est pas intervenue».



La procédure de passation du marché suspendue





Tenant compte de cet avis, les autorités mauritaniennes viennent en effet d’ordonner l’arrêt de toute activité dans ces installations à haut risque, selon l’expertise de la société sénégalaise. De son côté, la Commission de règlement des différends (Crd) relevant de l’Autorité de régulation des marchés publics a suspendu la procédure de passation du marché concerné jusqu’au prononcé de sa décision définitive.

EI a une expérience de plus d’un quart de siècle dans les installations pétrolières. Elle a, à son actif, la réalisation d’études et d’infrastructures (pipelines, sphères, terminaux) au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Bénin et au Burkina Faso. En Mauritanie, elle avait déjà construit une unité de stockage de 50000 TM, à Nouadhibou, à l’intérieur de la raffinerie de pétrole, pour le compte du Gip (société de gestion des installations pétrolières), filiale de la Société mauritanienne industrielle et minière (Snim).



Samba THIAM



Source : https://www.jotaay.net/Reconstruction-dans-un-marc...