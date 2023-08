Reconstruction du marché Tilène à Ziguinchor: Les commerçants en situation de détresse persistante, demandent l’accélération des travaux

Les commerçants du marché Tilène à Ziguinchor vivent une situation de détresse persistante. Cinq ans se sont écoulés depuis le tragique incendie qui a ravagé leur marché et malgré les promesses de l'État sénégalais de le reconstruire en 7 mois, la réalité est bien différente. Les commerçants affirment n'avoir reçu aucun financement officiel pour les aider à rebâtir leurs moyens de subsistance. Cette situation les a contraints à vendre leurs produits en bordure de route, exposant leurs marchandises à l'insécurité et compromettant leur propre sécurité. Face à cette impasse, ils lancent un appel au Ministre du commerce pour qu'il accélère les travaux de reconstruction, afin de leur permettre de reprendre leurs activités commerciales dans un environnement sûr et adéquat.