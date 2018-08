Reconstruction du marché Tiléne : un forum pour accompagner l’Etat

Les groupes et associations de jeunes, les femmes, les personnes de tout âge du quartier de Tilène à Ziguinchor ont, depuis hier, décidé d’organiser un grand forum pour diagnostiquer les mots qui assaillent leur quartier et accompagner l’Etat du Sénégal dans sa volonté de reconstruire un marché sous-régional dans leur cité. Plus de 500 participants sont conviés à rejoindre le forum, qui se veut sous-régional. «Trois journées entières seront consacrées à des réflexions pour le développement de notre quartier à travers des ateliers et débats animés par des jeunes qui vont s’exprimer sur différentes thématiques.



Ces journées seront organisées dans la première quinzaine du mois de septembre 2108», a dit la native de Tilène, Mme Innocence Ntap Ndiaye. A en croire Mme Innocence Ntap Ndiaye, «cet incendie qui a ravagé le marché de Tilène n’est, en vérité, que la face cachée de l’iceberg. C’est pourquoi, nous avons décidé d’organiser ce grand forum pour l’émergence notre quartier et faire en sorte pour nos populations réfléchissent sur les mots qui agressent notre contrée, avant de proposer des solutions afin que notre cité puisse revivre.



C’est une première mission que nous nous sommes donnés après ce drame du marché de Tilène», a ajouté Mme Innocence Ntap Ndiaye. Un quartier de Tilène qui souffre véritablement de sa voirie et de son assainissement et dont les populations se plaignent de la route qui mène vers leur cimetière où reposent leurs morts. Ces habitants de Tilène qui se sont encore félicitées de la décision du Chef de l’Etat, que le Premier ministre a annoncée ce lundi et qui consiste à refaire le marché de Tilène, avec les moyens de l’Etat. Un marché qui répond aux normes de sécurité.











IGFM