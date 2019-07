Reconstruction totale du complexe Cheikh Oumar Foutiyou Tall: La grande ambition africaine de Thierno Madani Tall Le Khalife de Cheikh Oumar Foutiyou Tall, Thierno Seydou Madani Tall, a lancé un appel hier à tous les musulmans de ce pays, pour qu'ils contribuent à la reconstruction totale de la Grande Mosquée Omarienne située sur la rue 06 angle Malick Sy. Cet édifice qui porte le nom de El Hadji Oumar Tall, a fait récemment l'objet d'une étude d'expert qui a révélé que le bâtiment, du fait de l'érosion côtière, ne garantit plus la sécurité. Sur ce, un projet de reconstruction, d'extension et de modernisation de la mosquée Omarienne a été mis sur pied, pour redonner à ce haut lieu de culte, sa dimension d’antan, avec le respect des normes de construction afin de pouvoir satisfaire les fidèles du Sénégal, de la sous-région et du monde entier.

Après la mort en 1980 de Thierno Saïdou Nourou Tall, petit-fils d'El Hadji Omar Tall, le khalifat a été repris par son arrière petit-fils, Thierno Mountaga Tall. En 1982, ce dernier a lancé la construction de la Grande Mosquée, qui porte le nom du grand sultan de la Tijaniya: Cheikh Omar Foutiyou Tall. La mosquée est située à la limite du quartier du Plateau de la capitale, face à l’océan Atlantique, à la jonction de la route de la Corniche ouest menant au palais présidentiel et de l’avenue El Hadj Malik SY.



A la suite du rappel à Dieu de Thierno Saïdou Nourou Tall en 1980, Léopold Sedar Senghor, l'ancien Président du Sénégal, avait fait don du site à la famille de Cheikh Oumar Foutiyou. La mosquée reçoit 7 jours sur 7, des fidèles et des disciples venus de divers quartiers de la capitale et de sa banlieue. L'emplacement privilégié fait de la mosquée Cheikh Oumar Foutiyou Tall, l'un des plus grands centres religieux de l'Afrique de l'Ouest.



Cependant, une expertise effectuée au nom de la famille Omarienne, a révélé que le bâtiment n'est plus en sûreté du fait de l'érosion marine. A l'intérieur de la Mosquée, d'importantes fissures sont remarquées sur le plafond du bâtiment, ce qui constitue même un danger pour les fidèles qui viennent se recueillir sur les lieux.



« Ce qui nous amène à la décision du Khalife de reconstruire dans son entièreté la Mosquée Omarienne. Cet important projet né de la volonté du Khalife de rendre hommage à son grand-père, se veut de respecter les normes de modernité afin de perpétuer également l'héritage de son père Thierno Mountaga Ahmad Tall », souligne un membre de la famille.



C’est un complexe comprenant deux espaces de prières (un pour les hommes et un pour les femmes), un centre social, un centre d'accueil, une maison d'hôtes pour étudiants et chercheurs en sciences islamiques, un institut/centre de formation dans diverses disciplines dans une perspective islamique, une bibliothèque numérique, un laboratoire de langues (arabe, anglais,français et langues nationales), un centre de recherche et un espace de travail numérique. Il se veut donc un lieu de culte, un centre d'éducation et de formation islamiques.



Sa vocation est, par ailleurs, d’être un espace de rencontres et d’échanges (colloques, conférences), et enfin, un lieu de rassemblement à l’occasion de grandes commémorations religieuses. Dans ce cadre, chaque année, y sont organisées des manifestations religieuses et des forums islamiques, auxquels participent des personnalités religieuses et scientifiques de renom venant du monde entier.



Ce projet participe ainsi à la vulgarisation de la vie et de l’œuvre du Khalife Khatim al-Awliya, Cheikh Oumar Foutiyou TALL, afin que ses enseignements continuent de nourrir l'esprit des musulmans dans le monde islamique en général et en Afrique en particulier. Cette dernière dimension permettra au nouveau projet de prendre toute sa place dans le combat des idées pour la défense des valeurs islamiques en dehors de tout fanatisme et extrémisme.



Par conséquent, le Khalife, lors d'une conférence de presse tenue hier, a lancé un appel à tous les musulmans ainsi que les bonnes volontés de ce pays, à contribuer financièrement à la réalisation de cet ambitieux projet qui s'inscrit dans la dynamique de perpétrer et de gérer avec sagesse, humilité, piété, connaissance et intelligence sociale, l'héritage inestimable de Cheikh Oumar Foutiyou Tall.



