"Recours à la prostitution de mineures": Le joueur Sidy Sarr placé sous contrôle judiciaire Le milieu international sénégalais de Nîmes, Sidy Sarr, 25 ans, interpellé lundi par la police, vient d'être présenté à un juge ce mercredi, à l'issue de sa garde-à-vue prolongée. Il est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.

D'aprés France 3, le joueur natif de Dakar au Sénégal, arrivé chez les Crocos en 2019, vient d'être présenté à un juge d'instruction ce mercredi à 16h, pour statuer sur son sort.



Après avoir reconnu, lors de son audition par la police, des relations sexuelles avec 2 prostituées mineures le week-end dernier, une information judiciaire a été ouverte.



Le milieu offensif déféré au palais de Justice, a été présenté à un juge d'instruction qui lui a signifié sa mise en examen. Le juge des libertés et de la détention a demandé son placement sous contrôle judiciaire mais l'a laissé libre.

