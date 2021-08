Recours contre le Rectorat: La Cour Suprême déboute les étudiants exclus de l’Ucad Les 45 étudiants exclus par la Commission de discipline de l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar, le 2 juillet dernier, pour violence, ont perdu la première manche dans leur bataille judiciaire contre le Rectorat.

Les pensionnaires de l’Ucad ont été déboutés par la Chambre administrative de la Cour Suprême qui s’est penchée, ce jeudi, sur le dossier. Un étudiant a été exclu définitivement, 7 autres suspendus pour 5 ans et 37 suspendus pour 2 ans.



Après cette décision, les étudiants avaient introduit deux recours à la Cour suprême par le biais de leurs avocats. Il s’agit d’une requête en annulation pour excès de pouvoir et une requête en référé aux fins de sursis à exécution.



Mais, la Cour suprême a tranché en faveur du Rectorat. Alors, la décision d’exclusion ou de suspension reste valable et son application se poursuit.



