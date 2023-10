Recours des avocats de Ousmane Sonko devant la Cedeao: L'affaire mise en délibéré le 6 novembre prochain

L‘affaire dite des recours des avocats de Ousmane Sonko devant la Cour de justice de la Cedeao, est mise en délibéré le 6 novembre prochain.



L’audience a eu lieu ce matin en format virtuel. L’Aje était assisté des avocats de l’Etat. La défense de Ousmane Sonko était composée de Me Ciré Clédor Ly et Me Juan Branco.



Le juge s’en prend à l’avocat Me Juan Branco



Au cours des plaidoiries, le juge de la Cour a sévèrement recadré le médiatique avocat franco-espagnol, qui s’en est pris à l’Aje, qu’il qualifie de gens qui « plaident sans robe« .



Requêtes introduites



Les avocats de l’opposant Ousmane Sonko ont déposé trois requêtes auprès de la Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao).



Parmi les demandes : celle que cette cour ordonne à l’État du Sénégal, de suspendre la dissolution du parti Pastef et de rétablir les droits politiques de la formation et de son candidat Ousmane Sonko, en vue de l’élection présidentielle prévue pour le 25 février 2024.













