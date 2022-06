Recouvrement d’impôts dans la commune de Ziguinchor : Ousmane Sonko met en place une Commission fiscalité Le maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, a mis en place, une Commission fiscalité locale de huit membres qui va recouvrer des impôts à l’intérieur de la commune. Cette équipe de huit titulaires et huit suppléants sera encadrée par les services des impôts et domaines avec lesquels la mairie va signer un contrat de performance. En attendant, ce sont des agents formés qui vont donc sillonner la ville avec leur fiche de recensement au contact de toutes les cibles imposables.

Pour l’édile de Ziguinchor, la première ressource d’une collectivité, que ce soit l’Etat central ou une collectivité locale, c’est l’impôt. Un Etat, tout comme une collectivité, ne saurait, de l’avis de Ousmane Sonko, vivre de mendicité ou d’endettement pour asseoir une politique de développement, compter sur des financements étrangers, alors que des capacités intérieures, poursuit-il, sont négligées, laissées en rade.



D’ailleurs, indique le président de Pastef, ces financements étrangers, ces dettes qui sont accordées à nos Etats sont le fruit des impôts payés par les fils de ces pays donateurs. Une manière, pour le maire de Ziguinchor, d’exhorter ses concitoyens à croire en eux-mêmes.



«Nous avons les leviers pour réussir notre développement. Et tant que nous ne parvenons pas à mobiliser nos propres ressources, nous ferons comme les gouvernants de l’Etat central qui passent tout leur temps à quémander et à mendier l’aide au développement», martèle-t-il.



M. Sonko exhorte ses mandants à briser cette mentalité et croire en eux-mêmes.

«Le défi d’ici 2023 est que la commune de Ziguinchor doit pouvoir réaliser 5 milliards de francs Cfa de budget. Et à partir de ce moment, on commencera à voir comment mettre en place des moyens pour améliorer notre levier de service public, car tout le monde veut de bonnes infrastructures socioéconomiques de base», assure-t-il.



C’est d’ailleurs tout le sens de cette formation des agents préposés au recensement. Le maire explique :



«Chacun de nous doit pouvoir contribuer tant soit peu pour la matérialisation d’un tel dessein. Et pour ce faire, la communication et la sensibilisation seront la première mission de l’équipe municipale, afin que le citoyen sache pourquoi il doit payer l’impôt. Mais aussi qu’il ait l’assurance, parce qu’on a toujours vu que les hommes publics s’enrichissent à coups de milliards avec l’argent du contribuable en toute impunité. Car, même s’ils sont épinglés par des rapports, ils sont protégés par le président de la République. Et tant que de tels comportements subsistent, les citoyens ont raison de ne pas payer l’impôt. Parce qu’ils ne vont pas le faire pour que ce soit détourné par des acteurs politiques qui se tapent des villas, des épouses et ouvrent des comptes bancaires.»



«La garantie qu’on peut donner ici à Ziguinchor est qu’un centime payé par le contribuable ne sera détourné et nous serons intraitables sur cette question. Et cela est valable pour tout le monde, que ce soit les agents, les conseillers, personne ne sera épargné. Quiconque sera accusé de détournement, sera démis de ses fonctions et poursuivi en Justice, car l’argent du contribuable doit servir à la collectivité», prévient-il.



Et d’espérer «qu’avec beaucoup de communication et de sensibilisation, l’objectif sera atteint». Non sans manquer d’avertir que la loi sera toutefois appliquée pour d’éventuels récalcitrants.

Le Quotidien



