Recouvrement de dette: La Der menace avec ses « 4 P »

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Septembre 2019 à 14:42 | | 0 commentaire(s)|

La Délégation Générale à l’Entrepreneuriat Rapide (Der), mise en place par le Chef de l’Etat dans l’optique de promouvoir, d’encourager et d’accompagner l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes du pays, traque les bénéficiaires.



Ainsi, elle a fait une descente ce vendredi sur le terrain avec le Crédit mutuel du Sénégal (Cms), pour le recouvrement des bénéficiaires qui n’ont pas encore passés à la caisse.



« La Der et le Crédit mutuel du Sénégal sur le terrain ce vendredi 13 septembre 2019 à Hann Bel Air, Yarakh et Hann Maristes pour le recouvrement des bénéficiaires DER qui refusent de rembourser.



Ces actions de recouvrement qui s’alignent avec la stratégie des 4P (Préfet – Procureur – Police – Prison) vont être menées sur l’ensemble du territoire national, avec nos différents partenaires financiers », a fait savoir cette structure.



