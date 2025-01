Recrudescence des accidents : Amadou Ba presse pour des solutions immédiates et durables Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Janvier 2025 à 16:44 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Amadou Ba/ Saliou Ndong Dans une publication sur sa page Facebook, l’ancien Premier ministre Amadou Ba a appelé les autorités à instaurer des mesures urgentes et pérennes afin de prévenir la recrudescence des accidents de la route. Son appel fait suite à un accident tragique survenu mardi sur l’autoroute Ila Touba, entre les communes de Bambey et Réfane, dans le département de Bambey (centre), ayant causé la mort de 12 personnes et blessé 8 autres. « J’exhorte les autorités compétentes à prendre des mesures immédiates et durables afin de prévenir ces drames récurrents qui brisent tant de vies et de foyers », a déclaré l’ex-Premier ministre.



