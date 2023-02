Recrudescence des accidents de la route: La coalition Macky 2012 pose le débat à Thiès

Dans le cadre de la lutte contre la recrudescence des accidents dans notre pays, la coalition Macky 2012, sous la houlette de sa Coordinatrice Mme Fatoumata Guèye Diouf, a organisé à Thiès une rencontre d’échange et de partage sur le thème: « Securité routière et enjeux économiques. » En effet, cette rencontre d’échange et de partage s’inscrit […]

Dans le cadre de la lutte contre la recrudescence des accidents dans notre pays, la coalition Macky 2012, sous la houlette de sa Coordinatrice Mme Fatoumata Guèye Diouf, a organisé à Thiès une rencontre d’échange et de partage sur le thème: « Securité routière et enjeux économiques. »

En effet, cette rencontre d’échange et de partage s’inscrit dans le déroulé du plan d’action de la coalition qui consiste à aller sur le terrain et recueillir les préoccupations de l’heure des populations face aux politiques publiques. «De ce fait, la Coalition Macky 2012 constitue le relais naturel pour rendre visible les nombreuses réalisations et programmes du Président Macky Sall. Le choix de Thiès n’est pas fortuit, car Thiès est une région carrefour qui est à la croisée des chemins, cosmopolite où l’activité économique est très dense avec des moyens de transport très diversifiés (transport classique, jakarta, war-gaïdé , clandos , Allo Taxi ….) », a indiqué dans son discours la coordonnatrice Fatoumata Guèye Diouf. Selon elle, cette dynamique qui leur a conduit à échanger sur la problématique de la sécurité routière et ses enjeux économiques, constitue une préoccupation nationale, en atteste le conseil interministériel organisé à cet effet. « En effet, plus de 3000 personnes meurent chaque jour dans le monde, 90% des décès surviennent dans les pays émergents et en développement, et qui ne concentrent pourtant que 50% du parc automobile mondial. Le Sénégal, à l’instar des pays au Sud du Sahara, est caractérisé́ par une urbanisation galopante (taux de 23 % les années 1960, est passé à 45,2 % en 2013 et devrait s’établir à 60 % à l’horizon 2030 (BM)). Elle rajoute que notre pays enregistre en moyenne 700 décès par an, dont 77,8% des victimes sont âgées entre 15 et 59 ans », a-t-elle précisé.

Par ailleurs, elle a révélé que les accidents mettent en scène trois facteurs : le facteur humains, l’état des véhicules et les infrastructures (routières et environnementales). Ces différents facteurs feront l’objet de développement par nos imminents panelistes. « Au demeurant, le Sénégal possède un réseau routier dense pouvant assurer une circulation fluide des personnes et des biens. Un programme d’amélioration de la mobilité urbaine afin d’optimiser les déplacements vers et à l’intérieur de la capitale. Les grands projets tels que les autoroutes à péage Dakar-AIBD-SINDIA, Ila Touba et les projets de construction et réhabilitation de routes nationales permettront d’améliorer encore l’accès aux grands axes routiers Dakar – Bamako, Dakar – Conakry et Dakar – Tanger », a-t-elle dit. Avant de poursuivre : « Trente chantiers sont actuellement en cours, dont : la ligne du Bus Transit Rapide (BRT) qui reliera Guédiawaye à la gare de Petersen ; l’autoroute Mbour-Fatick-Kaolack ; l’axe routier Sénoba-Ziguinchor-Mpack ; la route Goudiry-Kidira-Bakel ; les ponts de Baïla et Diouloulou ; et les autoponts de Keur Massar et Cambérène », pour ne citer que celle-ci ».

Pour conclure, la coordinatrice de Macky 2012 a soutenu que : « nous ne saurions terminer sans vous réitérer nos remerciements, pour l’intérêt portée à cette problématique. Le Slogan Manko Outi Ndamli avec la CAN 2022, a porté ses fruits, Manko Outi Ndamli avec le CHAN 2023, a porté ses fruits, Manko Outi Ndamli avec le Président Macky SALL en 2024 portera ses fruits pour un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous.

Enfin, la coalition Macky 2012 a réitéré et réaffirme son soutien indéfectible à son Président, son excellence le Président Macky SALL, et, ensemble vers l’horizon 2035 pour un Sénégal émergent ».

