Recrudescence des cas de noyade :Le Club MODEL invite l’État à y remédier

L a recrudescence des cas de noyade fait réagir. Cette fois, c’est le Club MODEL qui monte au créneau. L’organisation invite «l’État du Sénégal, particulièrement les autorités de tutelle à veiller de très près à ce désastre pour y remédier efficacement.»



«Des chiffres alarmants qui s’élèvent à 566 décès par noyade de 2017 à nos jours. Des pertes en vies humaines déplorables constatées plus chez la couche juvénile. Une situation alarmante qui dérange la quiétude des parents et responsables de familles», regrette le club par le biais d’une note publiée, mercredi 2 novembre.



«Certes, poursuit le document, l’interdiction des plages et la sécurisation avec la gendarmerie et les maîtres nageurs sont des décisions salutaires. À cela l’État pourrait ajouter le reclassement des plages avec des zones pour baignades sécurisées.»



Par ailleurs, le Club MODEL interpelle «la police des consciences de tous les Sénégalais sur la situation actuelle du pays avec des dérives au quotidien sur les réseaux sociaux et medias.» «Et comme toute République qui se respecte, l’État a la prérogative de sécuriser chaque Sénégalais et ses biens», précise le communiqué.



Appel au retour aux valeurs morales ancestrales



Le Club MODEL de rappeler que le Sénégal a toujours été un pays de paix et de sécurité où chacun veille sur son prochain. Non sans appeler au peuple sénégalais à retourner à ses «valeurs d’antan, à savoir la tolérance, l’acceptation de l’autre et les bons comportements.» «Veillons à sauvegarder et à nourrir l’hospitalité, la cohésion sociale, la paix et la stabilité de la nation sénégalaise par nos attitudes et le sens de la responsabilité individuelle», exhorte le Club.