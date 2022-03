Recrudescence des divorces au Sénégal : Les 3 causes les plus fréquentes

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Mars 2022 à 10:11 | | 0 commentaire(s)|

Au Sénégal, les mariages d’aujourd’hui ne tiennent plus comme avant à cause de nombreux facteurs comme les problèmes d’humeur, les incapacités ou même le mensonge. «Liés par les liens du mariage pour le meilleur et pour le pire jusqu’à ce que la mort nous sépare», dit un adage devenu un mythe au Sénégal.



Selon Rewmi, le taux de divorce flambe chaque jour dans la société sénégalaise avec des causes diverses. Pourtant, cette société souvent ancrée dans des réalités et croyances religieuses réfute le divorce. « Le Prophète de l’islam (Psl) avait raison d’insinuer que les mariages assez modestes aux dots moindres bénéficient de la grâce du ciel », rappelle une citation.



Une manière d’anticiper sur la façon dont les mariages sont célébrés car la quête de luxe ne suffit pas pour vivre le mariage de ses rêves. Une pensée partagée par Mame Cheikh Ndiaye, coach en développement personnel. «L’incompatibilité d’humeur demeure la racine de tous leurs maux. Ce qui justifie que ces derniers ne prennent pas le temps de se connaître. Chez les femmes, les calculs souvent truffés d’erreurs-ont pris le dessus sur une volonté réelle de s’épanouir aux côtés de l’homme qu’il leur faut. S’il est vrai que l’on doit porter son choix sur un homme aussi entreprenant que naturellement ambitieux, il n’en demeure pas moins que la quête de luxe ne suffit pas pour vivre le mariage de ses rêves», confie-t-il.



Selon lui, la plupart des cas de divorce chez les femmes est due au souci de trouver à tout prix un mari afin d’échapper à la pression souvent exercée en famille, d’enfanter et d’être respectées aux yeux de la société. Obnubilées par le luxe du Mariage-Argent, certaines filles peinent souvent à distinguer la réalité, c’est pourquoi elles ont du mal à faire face à certaines difficultés, une fois mariées, a-t-il ajouté. Dans ce sillage, cet homme divorcé sous le couvert de l’anonymat, explique que cela est dû aux problèmes d’incompatibilité. « J’étais marié avec ma cousine et chacun tirait de son côté, on ne parvenait pas à trouver un terrain d’entente et c’est ce qui a causé notre divorce. Depuis lors, je n’ai pas essayé de recoller les morceaux ni de chercher à construire une autre relation, ayant peur de revivre la même déception », raconte ce jeune homme. Cette dernière était matérialiste et voulait à tout prix célébrer le mariage en passant par une réception; or, moi j’ai toujours considéré celle-ci comme un gaspillage. Je préfère financer cet argent dans des projets beaucoup plus fiables qui pourront assurer notre avenir et celui de nos enfants. Les femmes doivent prendre nos ancêtres comme des références, si elles désirent un mariage durable, conseille-t-il.



Rokhaya Sy, une femme mariée, fait porter le chapeau aux hommes. Croisée à Mermoz, sachet à la main, elle trouve que l’infidélité et les mensonges conduisent les femmes au divorce. “Les hommes doivent apprendre à être fidèles et véridiques car certains d’entre eux font beaucoup de promesses avant le mariage. Or, une union doit être construite sur de bonnes bases”, précise-t-elle.



Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook