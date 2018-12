Recrutement au ministère de la Pêche: Oumar Guèye dément tout recrutement politique

De l’avis du ministre de la Pêche et de l’Economie maritime Oumar Guèye , le président de la République a autorisé en 2016, le recrutement exceptionnel de 75 fonctionnaires au niveau dudit ministère.



« Le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime a fait la proposition à son collègue de la Fonction publique de recruter en priorité, des agents techniques et des ingénieurs des pêches», précise un communiqué parvenu à «L’As» . Sur les 65 volontaires des pêches (VOPECHE) qui répondent aux critères techniques : «12 Ingénieurs des pêches et de l’aquaculture, 21 techniciens supérieurs et 32 Agents techniques des pêches ont été recrutés en 2016».



Pour Oumar Guèye, ces recrutements se sont effectués par décision n° 11347 du 03.08.2016, 11348 du 03.08.2016 et 11737 du 09.08.2016. Il réplique ainsi aux accusations de recrutements politiques au ministère de la Pêche du Collectif des diplômés de la pêche et de l’aquaculture.



«Vous constaterez que parmi les Agents techniques des Pêches et de l’Aquaculture, figure l’actuel secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la pêche et de l’aquaculture Abdoulaye Roger Dieng», affirme le ministre Oumar Guèye. «Certains de ces agents dont le recrutement a été facilité, de bout en bout, par le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, portent des allégations non fondées sur le département », dit l’ancien président de la défunte Communauté Rurale (PCR) de Sangalkam.











L'As

