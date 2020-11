Recteur de Notre-Dame: «Quand on est en situation "de guerre", on peut toujours prier dans son cœur» - vidéo Rédigé par leral.net le Lundi 16 Novembre 2020 à 21:29 | | 0 commentaire(s)|





Source : La détermination des catholiques lors des rassemblements «pour la messe» organisés ce week-end devant diverses églises n’a pas eu raison de la décision du gouvernement: pas de reprise des cultes avant la mi-décembre. Monseigneur Patrick Chauvet, recteur de Notre-Dame, souligne le caractère «existentiel et essentiel» de la messe pour les fidèles.Source : https://fr.sputniknews.com/international/202011161...

