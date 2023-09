Recu en audience à Touba: Mahammed Boun Abdallah Dionne, annoncera-t-il, sa candidature ? L’ancien PM de Macky Sall, Mahammed Boun Abdallah Dionne est bel et bien sur la ligne de départ de la présidentielle de 2024. Comme l’avait annoncé le journal Point Actu, dans son édition du vendredi, l’ex-Pm s’est rendu à Touba ce week-end. Il a été récu en audience par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Annoncera-t-il, sa candidature à Touba, comme il a été écrit ?

A retenir, Mahammed Boun Abdallah Dionne a fait montre d’un refus de se ranger derrière l’actuel PM Amadou Bâ, désigné pour porter la bannière de Benno Bokk Yakaar, samedi dernier. Juste après avoir porté son choix sur Amadou Bâ, Macky Sall a reçu, mercredi dernier, l’ancien PM Dionne. Une audience chaleureuse et cordiale, selon une source proche de Mahammed Boun Abdallah Dionne. Mais, il aurait fait part de ses réserves sur le processus, ayant abouti au choix du candidat de BBY pour 2024.



Ses réserves se sont, vraisemblablement, raffermies au point de conduire à la candidature de l’ancien PM. Il faut donc s’y faire, Mahammed Boun Abdallah Dionne est candidat. Il va croiser le fer avec un candidat tout aussi futur ancien PM de Macky Sall. Si Mahammed Boun Abdallah Dionne n’a pas encore officialisé sa candidature, ce n’est juste, confie nos sources, qu’une question de timing.



Dionne devrait, précise-t-on, se rendre à Touba et dans certains foyers religieux, avant de lâcher la bombe. Sans base politique et de statut de maire comme nombre de candidats déçus de BBY, l’ancien Premier ministre est arrivé à la surprise générale, dans le onze des personnalités convoitant la candidature de BBY.



