Reçu en audience par le président de la République : Tony Elumelu s’engage pour la transformation économique du Sénégal

Selon une note d’information, cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une visite de courtoisie à Dakar, au cours de laquelle Monsieur Elumelu a également échangé avec le personnel de Uba Sénégal ainsi qu'avec de jeunes entrepreneurs sénégalais financés par sa fondation.



Lors de cette audience, ajoute la même source, Tony Elumelu a tenu à féliciter le Chef de l'État pour son élection à la présidence du Sénégal. « Nous sommes venus féliciter M. le Président de la République pour sa brillante élection. Nous sommes fiers en tant que groupe Uba d'avoir un client de longue date à la tête de ce grand pays, et nous lui avons réaffirmé notre volonté de travailler avec son gouvernement pour contribuer au développement économique du Sénégal », a-t-il déclaré.



Le Pdg du groupe Uba a également exprimé sa volonté de renforcer le partenariat stratégique avec le Sénégal, notamment dans le domaine du pétrole et de l'autonomisation des jeunes. « M. le Président a partagé plusieurs idées en matière de transformation économique, et nous voulons l'accompagner dans cet effort. Le groupe Uba continuera à soutenir la Société africaine de raffinage, et nous sommes prêts à faire davantage dans le secteur pétrolier », a affirmé Tony Elumelu.



Par ailleurs, M. Elumelu a souligné l'importance de la jeunesse sénégalaise pour la Fondation Tony Elumelu, qui a déjà soutenu plus de 200 jeunes entrepreneurs sénégalais. « Le Sénégal verra que sous le magistère de Son Excellence M. le Président Faye, le pays bénéficiera d'un soutien accru en matière d'autonomisation économique, tant à travers le groupe Uba que la Fondation Tony Elumelu », a-t-il conclu.



Cette visite marque un nouveau jalon dans les relations entre le Sénégal et le groupe Uba, et réaffirme l'engagement de Tony Elumelu à accompagner le Sénégal dans sa marche vers une transformation économique durable.

