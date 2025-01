Recycl’Art : Quand la Corne Trouve une Seconde Vie au Lac Rose - [GRAND REPORTAGE]

Au cœur du Lac Rose, situé à environ 35 km au Nord-Nord-Est de Dakar, la capitale du Sénégal, un savoir-faire ancestral lutte pour survivre. Dans les ateliers discrets des artisans passionnés, la corne de bœuf, souvent considérée comme un simple déchet, renaît sous forme d’objets d’art et d’usage quotidien. Assane Fall et ses confrères, héritiers d’un métier exigeant, transforment avec minutie cette matière brute en bijoux, boîtes décoratives et accessoires variés. Mais derrière ces merveilles se cache une réalité plus dure : l’accès aux matières premières devient difficile, les conditions de travail sont éprouvantes et la clientèle se fait rare, notamment à cause de la perte de l’attractivité touristique du site. Entre tradition, créativité et résilience, ces artisans lancent un cri d’alarme : sans soutien, leur art risque de disparaître. Pourtant, leur combat prouve qu’avec du talent et de la détermination, même un élément aussi insignifiant qu’une corne peut se métamorphoser en trésor.