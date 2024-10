Reddition des comptes : Le Président Bassirou Diomaye Faye enquête sur un trafic d’or chiffré à plus de 1000 milliards FCfa Homme d’affaires sénégalais, patron de la société Ecotra, Abdoulaye Sylla est cité dans un trafic d’or estimé à plus de 1000 milliards de francs Cfa, selon des sources judiciaires.

Avoir fait sortir du territoire national, 2740 kilogrammes d’or estimés à 140 milliards de francs Cfa, selon le cours du marché actuel, c’est le lourd qui pèse sur l’homme d’affaires, la première personnalité de son domaine à déférer, le 20 septembre 2024, devant les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (Dic), sur décision du Pool judiciaire financier (Pjf), dans l’enquête portant reddition des comptes, décrétée par le nouveau régime du Président Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre, Ousmane Sonko.



Dénégations dorées devant les limiers,



Abdoulaye Sylla a catégoriquement nié les faits à lui reprochés. Mieux, il a étayé ses dénégations de documents de voyage attestant que la date évoquée, le 17 février 2021, pour le transport par avion des 2740 kg d’or, ne l’avait pas trouvé au Sénégal. De même, il a rejeté la paternité de l’ordre de mission portant son nom pour le transport de l’or, ainsi que le manifeste.



Sempiternel Mame Mbaye Niang



Le mors tenace, la justice a également entendu Abdoulaye Sylla sur un dossier autre que celui du métal précieux, à savoir le versement d’environ 2 millions d’euros, soit 1,3 milliard de francs Cfa, à Mame Mbaye Niang, ex-ministre des Sports sous le régime sortant. Bis repetita : les gendarmes n’ont eu que des dénégations de la part de Abdoulaye Sylla, qui, révulsé par les convocations et des accusations, a ouvert une lettre dénonciative à l’attention du Garde des Sceaux.



Toujours est-il que des sources proches du Pjf, soulignent que d’autres dossiers attendent les explications du candidat recalé à la dernière présidentielle sur la table des magistrats.











Source : Afrique Demain

