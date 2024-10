Reddition des comptes : Un banquier d’affaires sénégalais ciblé, pour avoir empoché 100 milliards FCfa Un influent banquier d’affaires sénégalais, dont l’identité n’a pas été dévoilée, aurait décidé de se réfugier à Dubaï. Cet homme, mentionné par un ministre sans être nommé, aurait perçu plus de 100 milliards de francs Cfa en commissions liées à un projet d’offre spontanée, concernant des infrastructures routières au Sénégal, selon des informations rapportées par la revue "Confidentiel Dakar".

Le dossier est actuellement en examen par le Gouvernement, qui prévoit d’engager des poursuites judiciaires. Toujours selon les informations disponibles, le banquier a fait de Dubaï, sa base principale et n’envisage pas de revenir à Dakar de sitôt.



Bien qu’il ait récemment voyagé à New York, son retour dans la capitale sénégalaise semble écarté pour le moment. Le parquet financier sénégalais envisage d’ouvrir une enquête judiciaire sur cette affaire et d’auditionner un ancien ministre impliqué, pour avoir signé le contrat en question.



Il est également à noter que ce banquier avait déjà réalisé un coup majeur, dans le cadre de l’intermédiation pour la construction du Stade de Diamniadio.



