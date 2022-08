Réduction des émissions de gaz à effet de serre : Le Japon et le Sénégal conjuguent leurs efforts Le Japon et le Sénégal ont décidé de mutualiser leurs forces afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, les deux pays, via le ministère sénégalais de l’Environnement et du développement durable et l’ambassade nippone, viennent de signer un accord.

Abdou Karim Sall, ministre de l’Environnement et du développement durable, et Izawa Osamu, ambassadeur du Japon au Sénégal, ont signé jeudi, un mémorandum de coopération concernant le Mécanisme de mise en œuvre conjoint. Un accord permettant aux deux parties de travailler ensemble pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique.



Les services diplomatiques nippons expliquent que «le Mécanisme de mise en œuvre conjoint est conclu dans l’esprit des mesures de l’article 6 de l’Accord de Paris concernant le Mécanisme de marché. Il a pour but d’encourager les efforts d’atténuation par la mise en œuvre d’activités et de technologies performantes moins polluantes.



Ce mécanisme permet aussi aux entités soumises à des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’atteindre leurs objectifs à un moindre coût économique.



Le transfert de technologies de pointe du Japon dans le domaine de la promotion de la dé-carbonisation est prévu grâce à cet accord, permettant ainsi de contribuer au développement durable du Sénégal. On peut citer par exemple, parmi les projets réalisés par le Japon à travers ce mécanisme, celui de l’installation des centrales d’énergie renouvelable, l’introduction des moyens de transport en commun dotés d’un moteur hybride, des installations industrielles ou équipements urbains économes en énergie, etc...».

