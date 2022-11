Réduction des surcoûts douaniers : Le Sénégal accepte de perdre plus de dix milliards par an sur le corridor Dakar-Bamako Le Mali et le Sénégal avaient entamé, courant 2021, des pourparlers pour la réduction des surcoûts liés au fret sur l’axe Dakar - Bamako. À l’issue d’une mission effectuée la semaine dernière à Dakar par une délégation conduite par le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali, Youssouf Bathily, un accord a été trouvé avec l’administration douanière sénégalaise.

Les frais douaniers tombent de 145.000 à 20.000 Cfa par camion, soit plus de 10 milliards d’économie par an pour les opérateurs économiques maliens. L’accord porte sur la réduction drastique des frais ou surcoûts qui grevaient les transactions commerciales entre les deux pays : la taxe sur service (Ts) et les frais d’escorte ou de brigade payés à la douane sénégalaise.



Pour chaque voyage et par camion, la taxe sur service était facturée à 75.000 et l’escorte à 70.000 francs. Grâce aux négociations, les commerçants, chargeurs et transporteurs maliens ne paient plus que 20.000 francs de frais d’escorte au lieu de 145.000 francs auparavant pour les deux frais.



Les douanes sénégalaises avaient accepté de laisser tomber la Ts depuis 2021. La réduction totale s’élève désormais à 86 %, ce qui fait plus de 10 milliards Cfa sur le fret malien venant de Dakar.



L’accord a été signé le vendredi 28 octobre 2022 entre la direction générale des douanes du Sénégal représentée par le colonel Babacar Mbaye, directeur régional de Dakar-Port et les présidents des Chambres consulaires du Mali sous la conduite de Youssouf Bathily, président de la Ccim.



Cette renégociation tarifaire devrait bénéficier aux consommateurs maliens également, via une réduction des prix des produits leur parvenant à travers le corridor Dakar - Bamako. Ce corridor reste le principal débouché maritime du Mali où transite la majorité de son fret.

