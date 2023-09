Redynamisation des Chemins de fer du Sénégal: Une connectivité totale et un désenclavement, visés La Société nationale Les Chemins de fer du Sénégal (CFS) a tenu ce jeudi, un forum, via un déjeuner de presse, pour promouvoir la relance effective et le financement des Chemins de fer en Afrique. L’initiative vise à pallier le déficit en infrastructures. Les experts ferroviaires attendent un désenclavement et une ouverture vers l’extérieur du pays.

Le forum a regroupé l'ensemble des acteurs du ferroviaire, des décideurs politiques, représentants des compagnies ferroviaires, des industriels, des organismes techniques, le secteur privé, des partenaires au développement, afin d’impulser et de redynamiser le développement des chemins de fer en Afrique. Mais, il a été reconnu que les chemins de fer ont longtemps joué un rôle significatif au Sénégal, transportant personnes et marchandises et faisant travailler des centaines de gens, Le train s'est arrêté au Sénégal en 2018, avec la fin du Petit train bleu qui desservait Dakar et sa banlieue et d'autres régions. Mais la vétusté des installations a bloqué.



Ainsi, le Directeur général de la Société nationale Les Chemins de fer du Sénégal (CFS), Malick Ndoye, a précisé que ce forum, organisé en collaboration avec l’Union Internationale des Chemins de fers (UIC), vise à “ repositionner le Sénégal au cœur de la stratégie ferroviaire en Afrique ”. L’idéal sera de tendre vers une connectivité des ports d’Afrique, pour plus de performance.



Le Secrétaire général au ministère des Transports terrestres, Aubin Sagna a expliqué l’inter-opérabilité et la multi-modalité, une option qui donne naissance au Brt, au Ter et les chemins de fer. D’après lui, il s’agit d’une offre qui donne beaucoup plus de choix aux clients. Et pour réussir ce pari, l’Etat est dans une dynamique de mettre en place un centre de formation, destiné aux métiers de la mobilité, qui va inclure tous les secteurs. Il estime que le Sénégal doit se désenclaver et s’ouvrir vers l’extérieur. Donc, il exhorte à trouver davantage des financements opérant pour une meilleure accessibilité.



A retenir que la rencontre a réuni différents acteurs, dont le Directeur Général de CFS, Malick Ndoye, le Président du Conseil d’Administration de CFS, Mayacine Camara et le Secrétaire général au ministère des Transports terrestres, M. Aubin Sagna.





