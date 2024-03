Redynamiser l’économie à Kaolack : Ce qu’ambitionne Mame Boye Diao, une fois élu Le candidat de la coalition « Diao 2024 » était, hier 21 mars, dans la capitale du Saloum, Kaolack. Une occasion pour lui, de dénoncer la mise à l’écart de cette ville dans les politiques publiques. Selon sa vison il y a nécessité de redynamiser l’économie à Kaolack. Et d’après le quotidien « Tribune », il promet de changer la donn,une fois élu. Car selon lui, le développement du Sénégal ne peut se faire si Kaolack continue de ne pas bénéficier des politiques économiques du Sénégal. Pour ce faire, voici ce qu’ambitionne Mame Boye Diao, une fois élu, selon le journal.

Revenant sur son programme de développement qu’il entend dérouler une fois élu à la tête du pays, au soir du 24 mars 2024, Mame Boye Diao soutient que Kaolack doit être un hub maritime, qui va concurrencer des pays de la sous-région et booster l’économie.



« Avec ce qu’on a fait à Thiès, comme point de départ de la politique ferroviaire, on pouvait faire de Kaolack, un hub maritime, qui permet au Sénégal de pouvoir concurrencer d’autres pays qui s’ouvrent à la destination malienne.



Ce port, son intérêt, c’est de pouvoir rendre le Sénégal attractif, mais surtout, de créer une autre attractivité économique à l’intérieur de la région. Le Mali, c’est le premier partenaire commercial du Sénégal. Si on avait ouvert le port, ça allait créer de nouvelles opportunités », a expliqué le candidat à l’élection présidentielle.



Une fois mis en place, ce port devra permettre d’installer une connectivité avec presque toutes les régions du Sénégal, à travers une transformation sérieuse. Il n’a pas manqué de déplorer la mise à l’écart de Kaolack dans les politiques publiques. Soulignant que cette ville est à la fois, le carrefour et le cœur du Sénégal, il a affirmé qu’elle n’a rien fait pour mériter cette mise à l’écart, dans les politiques économiques de développement initiées par l’État.



