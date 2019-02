Réélection de Macky Sall au 1er tour : Le « mouvement Dantel émergent » porte le combat Les candidats à l’élection présidentielle sillonnent présentement, l’intérieur du pays pour la conquête des suffrages. Ces derniers déroulent leurs programmes pour convaincre les citoyens, décisifs à l’élection de la présidentielle du 24 février 2019. Mais le « mouvement Dantel émergent »nouvellement lancé et, qui s’est engagé aux côtés du Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Ba, est loin de vouloir jouer les seconds rôles.

Le président sortant, Macky Sall bénéficie d’un soutien de taille. Il s’agit du « mouvement Dantel émergent », dont la présidente est assurée par la styliste-modéliste, Mariata Basse, fille du défunt Yoro Basse. Celle-ci, brave comme elle a été décrite, a décidé de soutenir Macky Sall dans sa conquête du pouvoir. L’initiative, évoque-t-on, a été prise après une sérieuse autocritique, une prospection approfondie et l’application d’une approche comparative entre les différents aspirants au pouvoir.



Ainsi, les membres de ce mouvement ont trouvé que le choix du président sortant, Macky Sall qui a fait du Sénégal, un pays émergent, s’impose comme solution à la gestion des affaires de la cité. « Macky Sall a convaincu les Sénégalais. Il est le symbole d’un président qui prend en charge le destin de son peuple. Macky est un homme d’unité qui incarne le Sénégal. Il doit être soutenu par tout le monde », a précisé le Ministre d’Etat, Mbaye Ndiaye.



Dans une salle archi-comble, les militants du « mouvement Dantel émergent» se défoulent sur les différentes prestations des artistes invités pour colorer de manière artistique la rencontre. Sous une salve d’applaudissements bien mérité, l’ancien Ministre, a insisté sur l’apaisement et la sérénité pour un bon déroulement de l’élection. Il a, tout de même, invité les militants de l’Apr et de sa coalition, à agir avec fermeté et détermination pour la réélection de Macky Sall.



« Je veux continuer l’œuvre de mon défunt père, Yoro Basse qui était très proche du président Sall. Suite à cet engagement, j’ai constaté que Macky Sall est un travailleur. Et, nous voulons lui offrir un soutien indéfectible pour sa réélection au 1er tour, le soir du 24 février 2019 », prévient la présidente du « mouvement Dantel émergent », Mariata Basse.



Et, elle a appelé l’ensemble des militants et sympathisants d’engager le combat de la conquête des suffrages pour atteindre l’unique objectif du président Macky Sall.

















Leral.net

