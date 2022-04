Refaire sa dentition, ou une partie de son corps : Chez les certaines célébrités, Une pratique devenue monnaie courante Le paraitre est très important pour les célébrités, qui veulent toujours être à la page. Dans cette logique une belle dentition et un jolie silhouette ne sont pas des éléments non négligeable .Depuis un certain temps dans notre pays des célébrités font recours à ces pratiques.

A l’époque où vivait le roi du pop, en l’occurrence Micheal Jackson, ou la chirurgie esthétique n’était pas aussi populaire. On s’émerveillait très rapidement quand on pouvait voir une personne se métamorphosait de façon rapide .Si le roi du pop avait été contraint de changer la couleur de sa peau, si on se fie à l’histoire, à cause de sa maladie de vitiligo, cette maladie qui si on s’en tient à la définition que nous servent les professionnels, c’est-à-dire les dermatologues, est une maladie qui provoque une dépigmentation par plaquesde la peau.



Les choses semblent avoir pris « l’ascenseur » , au fil des années avec les progrès de la médecine, la chirurgie s’est modernisée et ce qui semblait impossible est bien possible même si à l’époque Micheal pouvait changeait juste son nez et quitter l’état « nez épaté », pour en faire un « nez avec un bout pointu ».



De nos jours on peut rétrécir , un ventre, refaire des seins pour masquer très souvent des traits de vieillesse. Les exploits de la chirurgie sont une bonne chose pour toute ces personnes qui sont venus au monde avec une malformation, ou encore des personnes qui ont connu des accidents et qui veulent se refaire une santé, il en est de même chez les dentistes dont les recherches accrues ont permis de pouvoir redonner un bel sourire aux clients qui , à cause de la carie dentaire, d’une bagarre , ou de la vieillesse ont perdu leurs dents.



Au Sénégal on note depuis un certain temps que certains des célébrités, ou même des personnes, qui ne sont pas célèbres mais ayant les moyens à leur portée des moyens financiers de faire recourir à ces pratiques pour le paraitre , nouvelle dentition, chirurgie…que les dents soient usées ou pas il faut les refaire , quand la nature des seins ne donne plus l’impression d’avoir une belle poitrine comme les jeunes , il faut les refaire, que son dernière soit petit il faut le refaire et la course est lancée à la Niki Minaj.



De fleurs articielles, à lac artificielles nous sommes passer à faux cils, les faux ongles, les perruques, qui s’inscrivent dans le monde artificiel et là nous en sommes à « fesses , et seins artificiels ou allons-nous demain ?

