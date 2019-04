Réforme : Les Secrétaires d'Etat seront désormais des membres du gouvernement Tout le monde l'a remarqué. Lors de la formation du gouvernement, Maxime Jean Simon Ndiaye avait lu une liste de 32 membres, avant de revenir quelques minutes plus tard, lire trois portefeuilles de Secrétaire d'Etat. Une manière de montrer que ces derniers ne sont pas membres du gouvernement.

C'est d'ailleurs la pratique dans beaucoup de pays, sauf les Usa où les Secrétaires d'Etat sont les boss. Eh bien, les choses vont changer au Sénégal.



Selon nos drones qui surplombent de jour comme de nuit la présidence de la République, les Secrétaires d'Etat vont être des membres à part entière du gouvernement. Ainsi, le gouvernement va être composé de ministres et de Secrétaires d'Etat. Cela va, assure-t-on, être acté noir sur blanc dans les prochaines réformes que Macky Sall va introduire dans notre Charte fondamentale.















Les Echos

