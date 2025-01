Réforme au CNRA : Le Président Diomaye nomme huit nouveaux membres par décret Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Janvier 2025 à 16:48 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Bassirou Diomaye Faye/ Saliou Ndong Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et Ousmane Sonko ont signé ensemble un décret officialisant la nomination de huit nouveaux membres au Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA). Ces nominations, effectuées dans le cadre du décret n°2024-3401, sont valables pour un mandat unique de […] Sénégal Atlanticactu/ Bassirou Diomaye Faye/ Saliou Ndong Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et Ousmane Sonko ont signé ensemble un décret officialisant la nomination de huit nouveaux membres au Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA). Ces nominations, effectuées dans le cadre du décret n°2024-3401, sont valables pour un mandat unique de six ans, à partir du 11 décembre 2024, sans possibilité de renouvellement ni révocation. Nouvelle composition du CNRA Ces nouveaux membres apportent une diversité d’expériences professionnelles et d’expertises, enrichissant ainsi le fonctionnement du CNRA. Ils remplacent leurs prédécesseurs dans le respect des lois en vigueur. Mahamadou Diarra , acteur culturel, désigné en tant que personnalité qualifiée du milieu des arts, remplaçant Pape Faye.

, acteur culturel, désigné en tant que personnalité qualifiée du milieu des arts, remplaçant Pape Faye. Papa Mamadou Tandian , ancien fonctionnaire et spécialiste en sciences économiques, représentant les associations du troisième âge, en remplacement d’Ibrahima Sané.

, ancien fonctionnaire et spécialiste en sciences économiques, représentant les associations du troisième âge, en remplacement d’Ibrahima Sané. Aoua Bocar Ly-Tall , sociologue titulaire d’un doctorat, intégrée en tant que personnalité qualifiée dans le domaine des lettres.

, sociologue titulaire d’un doctorat, intégrée en tant que personnalité qualifiée dans le domaine des lettres. Salif Sané , enseignant-chercheur en droit public, représentant la communauté universitaire, succédant à Djiby Diakhaté.

, enseignant-chercheur en droit public, représentant la communauté universitaire, succédant à Djiby Diakhaté. Maimouna Makoar Diouf , sociologue spécialisée en plaidoyer genre et communication, désignée pour représenter les associations féminines, en remplacement de Ndėye Marie Diedhiou.

, sociologue spécialisée en plaidoyer genre et communication, désignée pour représenter les associations féminines, en remplacement de Ndėye Marie Diedhiou. Malick Ciré Sy , journaliste et défenseur des droits humains, nommé au titre des mouvements des droits de l’homme, succédant à Mame Balla Gueye.

, journaliste et défenseur des droits humains, nommé au titre des mouvements des droits de l’homme, succédant à Mame Balla Gueye. Papa Madiakhaté Sarr , journaliste et responsable de communication, représentant le Conseil national de la jeunesse, remplaçant Khadim Diop.

, journaliste et responsable de communication, représentant le Conseil national de la jeunesse, remplaçant Khadim Diop. Oumar Diouf Fall, journaliste spécialisé en communication audiovisuelle, prenant la place de Lucky Patrick Mendy. Encadrement et publication Ce décret, pris sur proposition du Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, a été signé à Dakar le 11 décembre 2024.



Source : https://atlanticactu.com/reforme-au-cnra-le-presid...

